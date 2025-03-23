Он высказал мнение, что для того, чтобы это государство выжило, оно должно стать империей, в противном случае оно обречено.

В России тоже идет война за выживание, поскольку это государство не сможет существовать в таком контексте, в котором оно есть сейчас.

Об этом в интервью "Армия TV" сказал Петр "Ролло" Горбатенко, начальник штаба Третьей отдельной штурмовой бригады. "В России тоже идет война за выживание. Это государство не сможет существовать в таком контексте, в котором оно есть. Ему нужно или соответственно развиться и стать гегемоном со своим влиянием... Или все", - сказал "Ролло".

По его словам, Россия хочет вернуться в "большую игру", ведь в противном случае - это падение экономики и рождаемости.

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"Это страна, которая живет не за счет добавленной стоимости на продукты и товары. А основа государства - это производство товаров и услуг. У них, соответственно, это только "голая" ресурсная база", - отметил военнослужащий.

Так, отметил он, чтобы это государство выжило, оно должно стать империей, ведь "тогда его влияние будет удовлетворять все его потребности, несмотря на его уровень развития".

Ситуация в РФ

Ранее бывший помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков заявил, что Москва будет распространять "русский мир" по всем направлениям, насколько ей хватит сил и сколько "Бог даст". Он также отметил, что победой РФ станет военный или военно-дипломатический разгром Украины и ее разделение на "естественные фрагменты".

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