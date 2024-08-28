Враг хочет получить тактическое преимущество и перерезать логистические пути.

Российские оккупанты так стремятся захватить Часов Яр, потому что он находится на высоте по сравнению с городами Константиновка, Дружковка и Краматорск. Об этом в эфире КИЕВ24 сказал Андрей Полухин, представитель пресс-службы 24-й отдельной механизированной бригады им. Короля Даниила.

Отвечая на вопрос о текущей ситуации, в частности на Краматорском направлении, Полухин отметил, что их бригада держит оборону в Часовом Яру.

"Линия фронта сейчас зафиксирована по каналу Северский Донец. И, в принципе, ежедневно происходят штурмы малыми пехотными группами этого канала. Враг пытается перейти его, закрепиться на другом берегу для того, чтобы развивать свой штурмовой потенциал в районе Часового Яра. Но ему не удается", - сказал представитель пресс-службы.

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Он добавил, что для большинства пехотинцев, которые пытаются перейти этот канал, - это "последнее в своей жизни, что они делают".

"Потому что наши ребята очень хорошо видят противника, когда он наступает по этому каналу. Наша артиллерия отрабатывает еще до того, как к каналу подходят эти малые группы. Или это, очень редко в последний месяц, - это механизированный штурм был. Несколько дней назад тоже неудачный для противника", - отметил Полухин.

На уточнение относительно интенсивных штурмов врагом Часового Яра и почему он так "вгрызается" за него, представитель пресс-службы отметил, что в городе преимущественно пострадал микрорайон "Канал", который находится за каналом.

Он пояснил, что хоть там действительно руины, но есть возможность и спрятаться малым группам. Именно таким образом враг и атакует.

"Часов Яр находится на высоте по сравнению с городами Константиновка, Дружковка, Краматорск. Эта высота очень долго идет вдоль трассы до Краматорска. И конечно, противник пытается выйти к этой линии и пытается получить тактическое преимущество, и перерезать логистические пути всей линии, которая находится в пределах трассы, которую используют для снабжения", - сказал Полухин.

Так, добавил он, для оккупантов эта высота очень важна, ведь поскольку там будет артиллерия, им будет очень легко обстреливать те территории именно с высоты. "Это его сейчас задача как раз на Часовом Яру", - отметил представитель пресс-службы.

Часов Яр - последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины Олег Калашников отметил, что враг не прекращает попыток продвинуться в районе Часового Яра, ежедневно проводя штурмовые действия.

По его словам, враг не меняет направления своих штурмов. Он пытается штурмовать "в лоб".

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