По словам защитника, поля вокруг города постепенно превращаются в "свалку российского металлолома".

Боец спецподразделения "Омега" с позывным "Танто" заявил, что ситуация вокруг Авдеевки очень напряженная, но контролируемая. Свое мнение по этому поводу он выссказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о ситуации на Авдеевском направлении.

"Сейчас вокруг Авдеевки ситуация очень напряженная. Но благодаря сверхусилиям наших защитников, за счет их героических, можно сказать, действий ситуация остается контролируемой", - отметил боец.

"Танто" добавил, что российские оккупанты постоянно пытаются штурмовать и "сунут" на украинских военнослужащих.

"Мы делаем все возможное, чтобы сдерживать их", - сказал он.

На уточнение относительно того, меняют ли россияне свою тактику в штурмовых действиях, боец рассказал, что они ее меняют постоянно.

"Несколько штурмов в течение одних суток могут разниться между собой. Первая попытка - это может быть колонной техники с пехотой. Если это не удается, - потом просто пехотные штурмы малыми группами", - отметил "Танто".

Так, по его словам, захватчики постоянно ищут какие-то "щели", где можно продавить оборону Вооруженных сил Украины.

Кроме того, на вопрос, действительно ли россияне теряют большинство техники, которой они пытаются штурмовать позиции украинских войск, "Танто" заметил, что действительно благодаря артиллерии и FPV-дронам "достаточно эффективно удается их уничтожать".

"Можно сказать так, что поля вокруг Авдеевки постепенно превращаются в свалку российского металлолома. А посадки превращаются в кладбище для российских солдат", - сказал военнослужащий.

Он также рассказал, что враг также использует и FPV-дроны, и разведывательные дроны.

"Сейчас можно сказать, что у нас в этом аспекте с ними паритет. Но мы стремимся к тому, чтобы доминировать в этом над ними максимально", - подчеркнул "Танто".

Ранее военный и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказал, что президент России Владимир Путин хочет показать своему обществу месть за уничтоженные над Азовским морем российские самолеты.

По его словам, оккупанты провели перегруппировку войск и определенные ротационные действия. Тимочко замечает, что Путин "предоставил задачу занять Авдеевку, чтобы погасить волну недовольства в российском обществе в рамках крайних событий с самолетами РФ".

Он утверждает, что у россиян есть понимание того, что время не ждет и играет не в их пользу по захвату Авдеевки.

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