Пока россияне будут воплощать изменение логистики и перебрасывать командные штабы, ВСУ расширяют направления действий на Курщине.

В связи с наступательной операцией Сил обороны Украины в Курской области россиянам придется перебросить в этот регион от 50 до 100 тыс военных. Об этом сказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире телеканала "Ранок.LIVE".

Он сказал, что Россия будет вынуждена передислоцировать войска на Курщину и уже начала это делать.

"Российская армия оказалась перед несколькими вызовами. Прежде всего, всю логистику они строили, пути сообщения - сугубо в направлении Украины, сугубо на восточное или северное направление Харьковщины, или на юг... Они даже не рассматривали в теории то, что будет удар по их территории. Они этого не делают не потому, что не хотят. Потому что они должны переориентировать работу своей армии", - сказал Тимочко.

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По его словам, россияне сейчас закладывают основы для осуществления переориентации, изменения логистики, складирования и переброски командных штабов.

"Это все требует времени. За счет этого времени как раз мы и расширяем свои направления - как фланги, так и продвижение в глубину территории врага", - добавил Тимочко.

Он отметил, что колонны российских войск уже уничтожались, которые перебрасывались на Курщину "на маршах".

"Сейчас россияне все, что туда притягивают - бросают во встречный бой. Но это не полноценная оборона или противодействие Вооруженным силам. Уже подсчитано, что они вынуждены будут на Курщину затянуть от 50 до 100 тысяч. Это по-разному считается", - подчеркнул Тимочко.

Зеленский назвал главные задачи ВСУ в Украине и Курской области

Как сообщал УНИАН, 18 августа президент Владимир Зеленский подчеркнул, что сейчас основной задачей оборонных действий Украины является уничтожение как можно большего количества российского военного потенциала. В то же время, глава государства заявил, что требуется ускорение поставок военной помощи от партнеров.

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