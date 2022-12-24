Люди в результате российского удара не пострадали.

Ночью враг нанес удар по пригороду Запорожья, попал в гимназию и дома, сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

"Сегодня ночью враг ударил ракетами по пригороду Запорожья. Несколько из них попали в гимназию в Степенской громаде. Также пострадали дома рядом", - отметил он.

По информации председателя ОВА, среди людей жертв нет.

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"Люди целы и невредимы", - добавил Старух.

Взрывы в Запорожье

Российские войска регулярно бьют из артиллерии по Запорожью из-за его непосредственно близости к линии фронта.

В результате массированного удара 16 декабря в области была повреждена энергосеть. В частности, стало известно о "прилетах" по ДнепроГЭСу.

Война в Украине – актуальное

Враг продолжает растрачивать силы на захвате Донецкой области. Самые тяжелые бои идут, в частности, под Бахмутом.

В течение 23 декабря ВСУ отбили атаки в районах 10 населенных пунктов: Андреевка Луганской области и Ямполевка, Раздолевка, Бахмутское, Бахмут, Северное, Нью-Йорк, Красногоровка, Водяное и Марьинка в Донецкой области.

Признаков формирования ударной группировки в Беларуси нет, отмечал Генштаб.

Вместе с тем Институт изучения войны считает, что Россия может готовить крупное наступление на северо-западе Луганской области или на юго-востоке Харьковской области.

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