Ночью враг нанес удар по пригороду Запорожья, попал в гимназию и дома, сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух.
"Сегодня ночью враг ударил ракетами по пригороду Запорожья. Несколько из них попали в гимназию в Степенской громаде. Также пострадали дома рядом", - отметил он.
По информации председателя ОВА, среди людей жертв нет.
"Люди целы и невредимы", - добавил Старух.
Взрывы в Запорожье
- Российские войска регулярно бьют из артиллерии по Запорожью из-за его непосредственно близости к линии фронта.
- В результате массированного удара 16 декабря в области была повреждена энергосеть. В частности, стало известно о "прилетах" по ДнепроГЭСу.
Война в Украине – актуальное
Враг продолжает растрачивать силы на захвате Донецкой области. Самые тяжелые бои идут, в частности, под Бахмутом.
В течение 23 декабря ВСУ отбили атаки в районах 10 населенных пунктов: Андреевка Луганской области и Ямполевка, Раздолевка, Бахмутское, Бахмут, Северное, Нью-Йорк, Красногоровка, Водяное и Марьинка в Донецкой области.
Признаков формирования ударной группировки в Беларуси нет, отмечал Генштаб.
Вместе с тем Институт изучения войны считает, что Россия может готовить крупное наступление на северо-западе Луганской области или на юго-востоке Харьковской области.