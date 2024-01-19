Такие самолеты в России еще есть, поэтому враг их будет использовать.

В акватории Азовского моря появился знаменитый уже самолет А-50. Об этом сказал представитель Воздушных Сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"В акватории Азовского моря появился знаменитый уже А-50, который испытывает свою судьбу",- отметил он, намекая на то, что на днях был уничтожен аналогичный самолет А-50 и поврежден самолет Ил-22.

Игнат добавил, что здесь нет ничего удивительного, потому что еще такие самолеты в России еще есть, поэтому их будет враг использовать. "Есть А-50, есть истребитель ближе к Ростову и конечно не обошлось без БПЛА", - добавил он, говоря о ситуации в воздушном пространстве. По его словам, беспилотники следят за линией фронта в Николаевской, Херсонской областях. "На линии боевого столкновения по Днепру постоянно "пасутся" и отслеживают обстановку в реальном режиме времени и сообщают врагу о наших войсках, позициях, поэтому БПЛА постоянно уничтожаются", – сказал он.

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Игнат отметил, что сегодня ночью был относительный покой в воздушном пространстве – не было атак средствами воздушного нападения, прежде всего беспилотниками, которыми фактически каждую ночь атаковал враг в течение осени и зимы.

По его словам, этой ночью было определенное заттишье, но это значит, что надо расслабляться. Он добавил, что это некая оперативная пауза врага, которая может быть связана с различными причинами, в частности, подготовкой врага к чему-то большему, поэтому происходит накопление сил и средств.

Как сообщал УНИАН, 14 января появилась официальная информация, что сбит российский самолет А-50 над Азовским морем, а позже стало известно, что также серьезно поврежден Ил-22.

Экипаж ликвидированного российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 считают пропавшим без вести, и командование части, в которой базировались летчики, пока не планирует каких-то траурных мероприятий, а родственники оказались в "подвешенной" ситуации.

Авиационный эксперт-бывший инженер-конструктор Константин Криволап говорил, что на борту самолета были элитные специалисты, на подготовку которых нужно потратить много лет, поскольку они должны быть очень опытными и должны уметь принимать правильные решения за ограниченное количество времени.

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