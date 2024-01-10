Премьер-министр Словакии утверждает, что украинское государство якобы "не способно на полноценное контрнаступление".

Словацкий премьер Роберт Фицо попробовал "выгороды" Россию - сказал, что российская сторона поступила против Украины так, как якобы "часто делают" большие страны.

Чиновник также утверждал, что западные государства не раз ошибался в оценке ситуации в РФ, а "Украина не способна на полноценное военное контрнаступление", говорится в колонке Фицо для словацкого издания Pravda. "Россия отреагировала на ситуацию с безопасностью и давление Украины насчет вступления в НАТО, нарушив международное право, применив военную силу без международного мандата. Большие страны часто так делают", - написал премьер.

Фицо также отмечал, что в нашу страну еще определенное время будут поступать деньги и оружие, и это якобы будет "бесполезно".

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"...она (Украина, - Ред.) стала полностью зависимой от финансовой помощи Запада с непредсказуемыми последствиями для украинцев в ближайшие годы... Очевидно, что пустая трата человеческих ресурсов и денег и течение времени не ухудшит переговорную позицию России, а наоборот, усилит ее, поскольку через несколько лет международное сообщество также начнет организовывать отступление, глядя на реальность", - поделился "пугалкой" чиновник.

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В октябре прошлого года в Словакии на внеочередных парламентских выборах одержала победу пророссийская партия Smer-SD, лидером которой является Роберт Фицо. Он не раз говорил, что не будет оказывать Украине военную помощь для борьбы с россиянами. Потом политик стал словацким премьером.

Глава правительства Словакии уже сделал ряд громких заявлений насчет войны в Украине. В частности, заявлял, что не верит в решение конфликта военным путем, называл войну "замороженным конфликтом", а также выступал за проведение переговоров между Киевом и Москвой.

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