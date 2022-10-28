За двое суток оккупанты выпустили более 30 дронов, 23 "шахида" были сбиты нашими защитниками.

С начала полномасштабного вторжения РФ совершила 4,5 тысячи ракетных ударов по Украине и более 8 тысяч авианалетов.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в своем вечернем видеообращении к украинцам, что было записано на улице рядом с обломками вражеского беспилотника.

"Энергичный народ, всегда заряженный на борьбу! Завершается ее 246-й день. Мы продолжаем свое сопротивление. Агрессор продолжает свой террор. Нас снова атакует с неба стая их воронья. За двое суток выпущено более 30 дронов. Защитники нашего неба не допустили прорыва стервятников врага в глубь страны и приземлили 23 "шахида", - отметил Зеленский.

Видео дня

Кроме того, по его словам, превращены в металлолом управляемая авиационная ракета Х-59, два ударных вертолета Ка-52 и очередной штурмовик Су-25.

"В целом за этот период Россия совершила 4,5 тысячи ракетных ударов и более 8 тысяч авианалетов. Но мы боремся, будем сбивать больше. Я благодарю стражей нашего неба.

Также спасибо всем, кто присоединился к сбору средств на "ловцов" вот таких "шахидов", - отметил президент.

По информации главы государства, только на платформе UNITED24 благотворительные взносы оставили 665 тысяч человек из 70 стран мира.

"Общими силами мы непременно будем подрезать крылья всем металлическим уродам, сколько бы и откуда бы их не летело в направлении Украины. Вражеские самолеты будут падать. Вражеские вертолеты будут падать. "Шахиды" будут падать. Не падет только украинский народ! Героический народ, который точно войдет в мировую историю", - подчеркнул Зеленский.

Сколько ракет осталось у России: что об этом известно

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в арсенале России осталось менее 30% высокоточных ракет от того количества, которое было по состоянию на день вторжения в Украину.

По информации осведомленного источника из силовых органов власти Украины, для того, чтобы восстановить довоенный запас высокоточных ракет, России понадобится пять лет.

Вас также могут заинтересовать новости: