Дело в том, что мобилизованных, которых в зону боевых действий для восполнения потерь противника на оккупированных территориях, "вооружили" неэффективными АК-12.

Около 500 мобилизованных военнослужащих РФ отбыли в зону боевых действий для восполнения потерь противника на временно захваченных территориях.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечернем сводке.

"До 500 мобилизованных военнослужащих из состава 205-й отдельной мотострелковой бригады 49 общевойсковой армии выбыли в зону боевых действий для пополнения потерь противника на временно захваченных территориях. Характерные признаки так называемого "молодого пополнения": средства защиты, шлемы советского образца и автоматы АК-12, имеющие очень негативный опыт применения", - говорится в сообщении.

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В Генштабе напомнили, что АК-12 был создан концерном "Калашников" и представлен широкой публике в январе 2012 года. Это был принципиально новый проект, но реализованный с использованием общей схемы и технических решений прежних АК.

Отмечается, что опыт боевого применения такого оружия во время боев в Украине оказался настолько негативным, что через считанные недели реальной эксплуатации было предложено фактически провести демодернизацию данного образца.

"Продолжается подготовка до 200 отмобилизованных российских военнослужащих на базе Третьей гвардейской бригады спецназначения. В самой бригаде после участия в войне против Украины каждый второй написал рапорты на увольнение или досрочное расторжение контракта", - добавили в Генштабе ВСУ.

Война РФ против Украины: последние новости о ситуации на фронте

Как сообщают СМИ, безвозвратные потери России в Украине приближаются к отметке в 100 тысяч человек. Однако враг все равно пытается скрывать потери и вести боевые действия. Также РФ перебрасывает на фронт "мобиков". Брошенные под Луганск мобилизованные россияне уже эмоционально описали свою подготовку и отметили, что до этого они стреляли только один раз.

В Пентагоне отмечают, что ВСУ изменили динамику войны, поддержка Украины усилится. Сегодня уже стало известно, что по результатам "Рамштайн-6" Германия передаст Украине дополнительные PzH 2000 и MARS II.

Кроме этого, Беларусь продолжает поставлять РФ технику, эшелоны отправили в сторону Луганска. Сегодня враг пытался атаковать Винницкую область дронами-камикадзе и потерпел фиаско. Также сегодня стало известно, пять населенных пунктов ВСУ освободили на Херсонщине.

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