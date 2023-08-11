Данная группировка войск достаточно долго могла бы держать оборону, но не наступать, отметил эксперт.

Российское командование бросило свою лучшую на фронте в Украине группировку войск в наступление, хотя потенциал у нее был оборонный, отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Группа войск РФ во временно оккупированной Луганской области и вправду одна из лучших по комплектации личного состава, штатной комплектации подразделений техникой и по обеспечению. Но только потому, что все остальные группировки войск в зоне боевых действий хуже нее. Она лучшая не потому, что в целом лучшая, а потому, что у остальных дела обстоят намного хуже", - объяснил эксперт.

По его мнению, данная группировка войск достаточно долго могла бы держать оборону, но не наступать.

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"Несколько выводов, которые вы должны сделать. Первый - какой результат этого наступления за прошедшие полтора месяца? Второй - когда вы кидаете войска, походящие больше для обороны, в наступление, которое не приносит результатов, чем это закончится в перспективе для возможностей этой группой войск вести оборонные действия? Выводы напрашиваются сами. Российское командование бросило своих леммингов в "мясорубку", которая может завершится весьма предсказуемо для всего плацдарма, и мы понимаем не на чью пользу", - подытожил Коваленко.

Потери России в Украине - что сообщалось

Как писал УНИАН, общие боевые потери России в Украине с 24 февраля 2022 года ориентировочно составили около 252 тысяч 780 человек личного состава. За сутки Вооруженные силы Украины уничтожили еще более 500 российских оккупантов.

Кроме того, РФ потеряла на поле боя не меньше: танков - 4 тыс. 290, боевых бронированных машин - 8 тыс. 318, артиллерийских систем - 5 тыс. 43, реактивных систем залпового огня - 713, средств противовоздушной обороны врага - 471, самолетов - 315, вертолетов - 313.

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