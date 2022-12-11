Все иностранные бойцы заключают контракт с ВСУ.

Иностранный легион в составе ВСУ защищает европейские ценности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников на совместном брифинге с министром обороны Швеции Полом Йонсоном в Медиацентре Одесса – Украина.

"Интернациональный легион вместе с украинцами защищает европейские ценности", - сказал он.

По словам Резникова, присутствие в составе ВСУ этого легиона имеет для Украины идеологически-политический характер.

"Это поддержка населения этих стран, которые на поле боя хотят прекратить произвол одной из стран (РФ – УНИАН), которая считает, что в мире должно царить право не права, а право силы. Они (российские оккупанты – УНИАН) разрушили своими действиями международную систему безопасности, которая была построена после Второй мировой войны. Поэтому наличие иностранного легиона - это для нас именно эта поддержка", - подчеркнул Резников.

Он добавил, что это также обмен опытом, поскольку сегодня украинская армия имеет самый большой опыт в мире относительно того, как "бить вторую в мире армию".

Министр уточнил, что потенциальные кандидаты обращаются в украинские дипломатические учреждения в странах своего пребывания. Затем, после определенных процедур, они едут в Украину, где заключают контракт с ВСУ.

Интернациональный легион

Интернациональный легион создан украинским правительством по инициативе президента Украины Владимира Зеленского для борьбы с вторжением России.

Иностранные граждане служат в составе батальонов Сил территориальной обороны, морской пехоты в полку"Азов".

Недавно спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил о том, что гражданам Германии рассылают поддельные письма с предложением вступать в иностранный легион Украины. По мнению представителя МИД, это является частью дезинформационной кампании врага, которая имеет целью дискредитировать украинскую дипломатию, подорвать поддержку Украины со стороны Германии и ее граждан.

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