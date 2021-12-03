Министр обороны заявил, что Вооруженные Силы Украины, в соответствии со статьей 51 Устава ООН "Право на самозащиту", могут применять все необходимые силы и средства.

Министр обороны Алексей Резников прокомментировал возможность применения украинскими военными переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin для самозащиты на Донбассе в случае нападения оккупационных российских войск.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления в Верховной Раде во время Часа вопросов к правительству.

В частности, его спросили, применяли ли украинские военные "Джавелины" для защиты против российских оккупационных войск на Донбассе.

"Я скажу так: мы не нарушаем Минских договоренностей, мы не атакуем в зоне операции Объединенных сил. В случае если враг, оккупационные войска, осуществляющие нарушения режима тишины, убивают наших военных, мы предупреждаем через режим СЦКК, через СММ ОБСЕ о том, чтобы они прекратили нарушение Минских договоренностей и режима тишины", - подчеркнул министр.

Читайте такжеТеррористы на Донбассе ранили украинского воина"В случае, если этот механизм не срабатывает, Вооруженные силы, пользуясь статьей 51 Устава ООН "Право на самозащиту", применяют все необходимые силы и средства, и ответ сразу "соответственно". В качестве примера, вы знаете все об известном факте, когда мы были вынуждены применить "Байрактар" одним четким выстрелом по соответствующей орудийной установке. По данным нашей разведки, сегодня в оккупационных войсках уже боятся записываться на контракт и служить на таких установках. Они понимают, чем это может завершиться", - подчеркнул Резников.

Военная помощь США Украине

21 апреля Комитет по иностранным делам Сената США поддержал законопроект о партнерстве с Украиной по безопасности. Им предусмотрено увеличение объемов военной помощи Украине до 300 млн долл., включая летальное оружие.

11 июня Минобороны США утвердило вторую часть политики помощи для Украины объемом $150 млн в рамках Инициативы по помощи ради безопасности Украины (USAI). Он включает обучение, консультационную поддержку и предоставление вооружения и должен помочь Украине защищаться и повышать совместимость своих сил с НАТО.

Ранее руководитель офиса президента Андрей Ермак призвал США разместить в Украине зенитные ракетные комплексы MIM-104 Patriot.

18 июня стало известно, что США приостановили военную помощь Украине, в которую входит летальное оружие. Позже в Белом доме опровергли эту информацию.

Также там напомнили, что ранее США предоставили пакет помощи Украине в сфере безопасности на сумму 150 млн долларов, и отметили, что США также подготовили резервные фонды на случай дальнейшего вторжения России в Украину.

Накануне встречи президента Джо Байдена и Владимира Зеленского США пообещали Украине до 60 миллионов долларов военной помощи. В администрации Байдена заявили, что пакет помощи Украине необходим из-за "значительного увеличения российской военной активности вдоль ее границы", а также из-за минометных обстрелов, нарушения режима прекращения огня и других провокаций.

Автор: Виталий Саенко