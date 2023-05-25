На Киевщине работают силы ПВО.

Ночью в четверг, 25 мая, российские оккупационные войска атаковали Украину дронами. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

В Киевской ОВА сообщили об угрозе применения врагом БПЛА.

"В Киевской области опасность применения вражеских БПЛА. Силы ПВО уже работают. Пребывайте в укрытиях до окончания воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности и родных!" – говорится в сообщении КОВА.

Видео дня

В Киевской городской военной администрации заметили, что ПВО работает на подступах к столице.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак призвал украинцев не игнорировать тревогу.

По состоянию на 00:30 воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Житомирской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях.

Обновлено 00:45: Воздушная тревога распространилась на Хмельницкую и Ровенскую области.

Впоследствии тревогу объявили в Одесской области.

Новость обновляется...

Атаки РФ по Украине: последние новости

23 мая 2023 года российские оккупанты совершили ракетный удар по Авдеевке. В результате атаки под завалами разрушенной многоэтажки погибли два человека. Под удар оккупантов попала и пятиэтажка, но там никого не было.

Кроме того, в ночь на 23 мая россияне атаковали Украину дронами. Силы ПВО уничтожили 6 "Шахедов" и два "Мерлина", которые запустили оккупанты.

Вас также могут заинтересовать новости: