Горячая фаза операции завершилась, добавили они.

В Русском добровольческом корпусе заявили, что на территории России все еще остаются их диверсионно-разведывательные группы.

Они опубликовали в своем официальном Telegram-канале список бойцов, которые погибли во время рейдов. "Горячая фаза Ограниченной Военной Операции подошла к концу, и хотя наши группы ДРГ и спящие ячейки остаются в регионе, пришло время почтить память наших погибших бойцов", - говорится в сообщении.

Так, сообщается о гибели Сергей Попова ("Терен"), "Вольфа", "Башмака" и "Толяна". Все погибшие были участниками операции по удержанию "дороги жизни" на Авдеевском направлении.

Видео дня

Большой рейд РДК, ЛСР и Сиббата: что известно

Напомним, 12 марта Легион "Свобода России", "Русский добровольческий корпус" и "Сибирский батальон" объявили о начале ограниченной специальной операции на территории РФ.

Сообщалось о боях с российскими войсками и захвате двух населенных пунктов. Власти Белгородской области объявили эвакуацию только после проведения выборов.

21 марта повстанцы выпустили совместное заявление о результатах операции. В нем говорилось, что весь мир увидел, что Путин теряет контроль над ситуацией и уже не способен защитить границы собственной страны.

Вас также могут заинтересовать новости: