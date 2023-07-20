В то же время окончательный подсчет материальных потерь, по словам главы МВД, еще не завершен.

Вследствие разрушения Каховской гидроэлектростанции, которую уничтожили россияне, погиб 31 человек.

"Что касается погибших: у нас на сегодня погибших 31 человек", - заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, которого цитирует "Радио Свобода".

В частности, по словам Клименко, 29 человек погибли в Херсонской области и два - в Николаевской области. Что касается материальных потерь, то, по словам министра, окончательный подсчет еще не завершен.

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"Очень трудно за эти месяцы посчитать, сколько мы потеряли возможного урожая, сколько мы потеряли частных хозяйств, а это и виноградники, и бахчевые культуры, которые росли на этой территории, сколько мы потеряли возможностей по воде. Это большая проблема. Вода отошла на несколько километров от берега Херсонского водохранилища. И на сегодня я вижу основной проблемой - это доступ к воде в дальнейшем для наших граждан", - пояснил министр.

Уничтожение Каховской ГЭС

Как сообщал УНИАН, ночью 6 июня российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС. Это привело к масштабной техногенной катастрофе.

В результате теракта были подтоплены около 80 населенных пунктов в Херсонской и Николаевской областях.

18 июля правительство утвердило постановление о экспериментальный проект с начала восстановления Каховской ГЭС. Проект рассчитан на два года. На первом этапе планируют спроектировать все инженерные конструкции и подготовить необходимую базу для восстановления. Второй этап начнется после деоккупации территорий, где расположена ГЭС. Он предполагает строительные работы. Координировать проект будет Министерство экономики, а заказчиком работ будет предприятие "Укргидроэнерго".

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