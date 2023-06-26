Александр Коваленко считает, что Россия либо занимается накоплением ракет и дронов, либо имеет проблемы с их производством или доставкой.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко после ночной атаки врага по Одесской области проанализировал, почему Россия уменьшила применение крылатых ракет "Калибр" и дронов-камикадзе.

Он отмечает, что сегодня ночью украинская ПВО отразила очередной комплексный ракетный удар, который РФ нанесла по Украине. В частности, из трех "Калибров" сбито два, из восьми дронов-камикадзе Shahed-136 уничтожено семь.

"Таким образом, с 1 по 27 июня россияне уже использовали в Украине 180 ракет различной номенклатуры, из которых 19 – крылатые ракеты морского базирования "Калибр". Странным образом, "Калибры" продолжают составлять в обстрелах со стороны оккупантов незначительный процент применения, при том, что их производство лишь чуть меньше Х-101/55", - отмечает эксперт.

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Он приводит сравнение: за июнь по Украине оккупанты выпустили 131 ракету Х-101/555 и лишь 19 "Калибров". Коваленко считает такой дисбаланс странным. Тем более, что сегодня было выпущено три "Калибра" в то время, как пусковые носители этого вооружения рассчитаны на 4-6-8 единиц.

"Не полный боекомплект был заряжен? Но как такое возможно при, казалось бы, достаточном на сегодняшний день накоплении боевого комплекта с учетом возможностей производства?", - рассуждает эксперт.

Он также отмечает, что в июне оккупанты запустили Украиной 178 беспилотников Shahed-136, тогда как за аналогичный период в мае их было применено 288 штук. Коваленко акцентирует внимание на разнице и подчеркивает, что это происходит на фоне того, что в Россию регулярно курсируют иранские транспортники Ил-76ТД.

"Я вижу два варианта. Относительно ракет - в настоящее время Россия либо занимается накоплением БК КРМБ "Калибр" или имеет некоторые проблемы с их производством или доставкой. По Shahed-136, аналогично, возможно накопление, или Ил-76ТД возят в Москву что-то другое", - заключает Коваленко.

Ночная атака РФ на Украину - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью враг нанес комбинированный удар по Одесской области - крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Черного моря и дронами-камикадзе. Атака произошла во время грозы, что усложнило работу украинской ПВО. Однако два из трех "Калибров" удалось сбить.

Также в Воздушных силах отмечали, что удалось уничтожить семь "Шахедов".

Как отметил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, рейсы из Ирана в Россию стали регулярными, а также не исключено, что оружие доставляют и морем.

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