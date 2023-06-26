Грузы из Ирана прибывают в порты Махачкалы и Астрахани.

Представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат отмечает, что рейсы из Ирана в Россию стали регулярными, не исключено, что оружие доставляют по морю. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Отвечая на вопрос относительно запасов дронов иранского производства у россиян, и уменьшились ли они, Игнат заметил, что "рейсы из Ирана стали, к сожалению, регулярными".

"В общем доступе можно отслеживать передвижение бортов из Тегерана в Москву. Как видите, трафик тоже в Каспийском море. Махачкала, Астрахань - тоже из Ирана именно в эти порты попадают грузы. Они могут быть разного характера, потому что море, в принципе, соединяет эти две страны и не исключено, что и морским путем доставляют эти орудия для убийства иранского производства. Поэтому сотрудничество с Тегераном продолжается", - сказал он.

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В то же время Игнат выразил надежду, что международное сообщество будет делать все для того, чтобы остановить такое сотрудничество.

Сотрудничество РФ и Ирана - что известно

С октября 2022 года Россия начала использовать иранские дроны "Шахед" для атак на объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Сейчас Россия применяет "Шахеды" в комбинированных воздушных атаках по Украине, а особенно - в направлении Киева, чтобы истощить украинскую противовоздушную оборону.

Украина, Соединенные Штаты Америки, Франция, Великобритания и Албания призвали генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреша расследовать передачу иранских дронов Российской Федерации.

Постоянная представительница США Линда Томас-Гринфилд отметила, что действия России и Ирана нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН. Эта резолюция запрещает всем странам, в том числе постоянным членам Совбеза, передавать такие виды оружия из Ирана без предварительного одобрения Советом Безопасности.

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