Силы "Российского Добровольческого Корпуса" в Украине растут.

"Российский Добровольческий Корпус" в Украине пополнил свои ряды новыми бойцами. Среди "новобранцев" ветераны частной военной кампании "Вагнер".

"Новые добровольцы РДК прибыли в Украину! Вновь убеждаюсь в том, что наша борьба нашла отклик во множестве российских умов и сердец, и ряды "Русского Добровольческого Корпуса" продолжают пополняться самыми решительными и храбрыми сынами своего отечества", - сообщил командир "РДК" Денис "White Rex" Никитин в Telegram.

По его словам, к добровольцам в Украине присоединились не только "молодые необстрелянные новобранцы", но и профессионалы - ветераны ЧВК "Вагнер". Отмечается, что они приехали для борьбы с врагом украинского и российского народа - "путинской машины террора".

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Никитин заявил, что впереди эпоха жестокой борьбы за будущее детей, поэтому бойцы готовятся каждый день.

Рейды бойцов РДК на территорию России - последние новости

На стороне Украины воюют добровольцы с паспортами Российской Федерации. Воины выступают против путинского режима. Бойцы неоднократно совершали рейды на российскую территорию.

Так, 10 ноября стало известно, что в Брянской области РФ расстреляли автомобиль с российскими пограничниками. В результате атаки был ликвидирован подполковник ФСБ РФ.

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