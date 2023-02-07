До конца месяца, по всей вероятности, Россия будет пытаться атаковать территорию нашей страны.

У военного эксперта Александра Мусиенко спросили, от чего зависит начало нового наступления России на Украину. В эфире 1+1 он заявил, что прежде всего это зависит от указаний Путина.

"Я думаю, что на них давит первый фактор - это приказ Путина. Возможно, 24-го февраля, возможно, до конца месяца, до марта", — говорит Мусиенко.

Вторым фактором он назвал погоду: если будет потепление, не будет морозов, то российским танкам будет продвигаться очень сложно, кроме дорог. Поэтому оккупанты выедут на дороги и станут легкой добычей для украинской артиллерии и противотанковых средств.

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"Но если посмотреть на Соледар: разве погода помешала наступать российским войскам? Или в Бахмуте, где продолжаются атаки? Потому что используются другие методы: вместо артиллерии - миномет, используют штурмовые группы", — отметил Мусиенко.

Но, продолжил он, концентрация и консолидация российских сил свидетельствует о том, что по состоянию к концу месяца они могут быть готовы к этим атакам.

Разговоры о повторном вторжении РФ в Украину

В конце 2022-го года активизировались разговоры о том, что Россия готовится к новому наступлению на территорию Украины. Пока не видят признаков повторного вторжения с территории Беларуси. Но удар вероятен на других направлениях.

Так, в ГУР Минобороны считают, что Россия будет атаковать на трех направлениях - Донецком, Луганском и Запорожском.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что РФ готовит 200 тысяч военнослужащих, чтобы бросить их на войну против Украины, россияне могут еще раз попытаться захватить Киев.

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