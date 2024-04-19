Новый проект "мирного" договора, который предусматривает заморозку войны, России и Украине предлагает Турция, договориться о прекращении огня в ожидании Олимпийских игр летом надеется Франция, но, по моему убеждению, в ближайшее время невозможно реализовать ни один из этих сценариев.

И речь не только о турецком сценарии и так называемом Олимпийском перемирии, которое предложил Макрон. Различные варианты предлагают разные страны. Какой-то план есть и у Китая, и у Бразилии. Были заявления людей, приближенных к Дональду Трампу...

Это все связано с подготовкой к мирной конференции в Женеве. Очевидно, что в ней примут участие большинство заинтересованных сторон. И если раньше я сомневался насчет участия Китая, то сейчас считаю, что это может произойти. Не на уровне президента, а на уровне хотя бы министра иностранных дел. Хотя совсем недавно участие Китая в том или ином варианте вообще было маловероятным, сейчас Китай говорит о том, что он может принять участие.

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То есть, сейчас каждая из сторон пытается предложить свое видение, свой вариант, который может лечь в основу альтернативной формулы мира или параллельной, или стать одним из элементов возможного потом формирования единой формулы.

Мол, есть формула мира Зеленского, мы берем ее за основу для обсуждения, а потом на нее накладываем другой сценарий, в том числе свои - Китай свою, Бразилия свою, США свою и так далее. Но все сводится к тому, что должна снизиться интенсивность конфликта, должны быть заложены определенные "красные линии", должны быть заложены определенные точки, где мы проводим какой-то диалог по решению гуманитарных вопросов и тому подобное.

Многие страны в Евросоюзе волнует вопрос ядерной энергетики и атаки на атомные электростанции, вопрос стоит о гуманитарной катастрофе и тому подобное. Все это давит на ЕС, и, соответственно, он пытается разыграть свою карту. Но... все это может быть разбито о попытки России максимально захватить территорию.

Запад будет показывать свою готовность к переговорам снижением поддержки Украины, а Россия будет дальше давить.

Китай будет рассказывать о нецелесообразности предоставления Украине оружия и подталкивания к переговорам. А Россия взамен будет продолжать наступление. Соответственно, мы будем контрнаступать, оказывать сопротивление, и никакого достижения целей ни одна из сторон не будет иметь.

По моему мнению, Киеву стоит доносить эту позицию до всех заинтересованных сторон, в частности, до Китая, Франции, до трампистов и показывать, что в нынешних условиях мы можем говорить исключительно о формуле мира Зеленского. Все другие альтернативные предложения маловероятны, нереалистичны. А если они будут говорить о чем-то другом, то давайте сейчас поднимать вопрос Запорожской атомной электростанции, об ударах россиян по тепловым электростанциям. Поиск маневренной мощности будет происходить за счет наращивания производства энергии на атомных станциях. А это - риск аварий и непрогнозируемых последствий для всего человечества. Поэтому на это нужно обращать внимание.

На самом деле результаты глобального саммита мира могут быть непредсказуемыми. С одной стороны, возможно, нам впервые удастся пригласить туда Китай и глобальный Юг. С другой стороны, подождем, что будет в мае-июне с точки зрения развития ситуации на фронте: будет ли наступление россиян, будут ли наши бойцы иметь новые возможности, какие неожиданности могут возникнуть.

Сейчас и Украина, и Россия видят возможности решения определенных тактических вопросов на поле боя и связывают стратегические вопросы с благоприятной для себя переговорной позицией.

Поэтому, ни в интересах Киева, ни в интересах Москвы нет заморозки.

Попытки западных партнеров и других посредников повлиять на стороны с целью достичь какой-то точки перемирия - неэффективны в силу того, что фронт движется, мы оказываем сопротивление и видим возможности для контратаки или иных действий, направленных на достижение положительного для себя результата.

Поэтому, насчет глобального саммита мира что-то прогнозировать трудно. Все будет зависеть от того, что будет происходить на поле боя в Украине. Соответственно, тогда можно будет каким-то образом моделировать результаты саммита.

Виталий Кулик, директор Центра исследования проблем гражданского общества