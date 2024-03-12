С военной точки зрения, захват поселка Теткино абсолютно незначителен, это клочок земли.

Вхождение добровольческих группировок на территорию Курской и Белгородской областей России как минимум может быть плохим информационным фоном накануне так называемых выборов президента Российской Федерации.

Об этом сказал военный обозреватель Денис Попович в эфире телемарафона, комментируя спецоперацию Легиона "Свобода России", Российского добровольческого корпуса и Сибирского батальона. Он отметил, что российская власть "зачистила все, убила Навального", сделала невозможным выдвижение альтернативных кандидатов, а тут возникла ситуация, когда добровольческие подразделения перешли границу РФ.

Обозреватель добавил, что в последние месяцы российские добровольцы готовились довольно активно.

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"Хотя они особо эту подготовку не афишировали, но делали намеки на то, что она продолжается. Очевидно, мы сейчас можем видеть результат этой подготовки. С военной точки зрения, захват поселка Теткино абсолютно незначительный, это клочок земли фактически по сравнению с огромной территорией РФ", – сказал Попович.

По его словам, здесь важно понимать, будет ли наступление разворачиваться в глубь территории РФ, куда оно будет направлено и какими силами оно будет поддержано. При этом добавил, что в эмоциональном плане это очень важная для нас ситуация и "здесь надо пошуметь хорошенько".

Попович подчеркнул, что захват поселка Теткино не будет способствовать распаду России. Он отметил, что надо знать конечную цель этой операции – это просто чтобы зайти на территорию РФ, поднять немного шума и отступить? Или, возможно, эта "бавовна" на территории РФ является частью пазла.

"А может потом еще что-то подключится. Мы сейчас просто не можем постичь масштаб этих событий", – пояснил эксперт.

Прорыв российской границы: это стоит знать

Утром бойцы Легиона "Свобода России", Российского добровольческого корпуса и Сибирского батальона зашли в Курскую и Белгородскую области РФ.

Боец Легиона "Свобода России" Александр Барановский рассказал, что в российском генштабе определенная паника, потому что они не ожидали открытия второго фронта в этих областях. По его словам, официальная Москва пока молчит, как обычно делают вид, что ничего не происходит.

Он отметил, что бойцы Легиона "Свобода России", РДК и Сибирского батальона, которые являются гражданами России, решили перейти российскую границу из Украины, и именно таким образом – с оружием – "проголосовать" на выборах президента России против режима Путина.

В Сибирском батальоне же сообщили, что россияне не ожидали атаки. В частности, вражеские военные поспешно оставили свой командный пункт и скрылись.

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