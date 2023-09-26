Специалист рассказал, что нужно, чтобы защитить Одесскую область.

Российские захватчики используют воздушное пространство других стран, когда наносят удары по Украине. В частности, во время атак Подунавья на юге Одесчины россияне используют пространство соседней Румынии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил во время брифинга в медиацентре "Украина-Одесса" военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Проблематика юга Одесской области заключается в том, что он менее защищен чем сама Одесса и прилегающие к областному центру районы - это первый момент. Второй - русские, когда пытаются атаковать Подунавье, используют воздушное пространство Румынии. И довольно длительное время они именно его использовали, как прикрытие", - говорит специалист.

Видео дня

Он уточнил, что над Румынией не уничтожались, в частности, ударные дроны, которые наделали немало вреда на юге Одесской области. Украина не имеет права вести огонь по объектам, которые находятся в воздушном пространстве другой страны, чем и пользуется враг.

По данным Коваленко, аналогичным образом, прикрываясь пространством Молдовы, противник наносил удары ракетами "Калибр", например, по западным и центральным регионам Украины.

"Если называть вещи своими именами, то у Молдовы вообще не существует противовоздушной обороны, как таковой", - добавил Коваленко.

Он отметил, что ПВО у самой Одессы очень качественная, но ей не хватает технической компоненты - таких комплексов как Patriot и SAMP-T.

Поэтому действующая в Одесской области система противовоздушной обороны не может "ловить" такие ракеты, как баллистические "Искандер-М", Р-800 "Оникс" и тому подобное. "В Одесской области нет соответствующей ПВО. Сейчас она есть только в Киеве", - сказал эксперт.

Он также прокомментировал заявления некоторых экспертов, которые считают, что определенную часть современной ПВО надо перебросить из Киева в Одессу. Коваленко уверен, что этого делать нельзя.

"Бессмысленно это делать ... Столице нужна защита, потому что это, действительно, центр принятия решений и нельзя нарушать там сбалансированную систему ПВО. Нам, в частности, для Одесской области, нужна новая ПВО. Международные партнеры должны это понимать, потому что если не принять соответствующих мер, враг будет продолжать уничтожать украинские зерновые хабы, начнется продовольственный кризис на том же Африканском континенте", - пояснил специалист.

Он добавил, что именно из-за такого кризиса, который приведет к голоду, страны ЕС столкнутся с большим количеством беженцев, нелегальных мигрантов, которые ринут в Европу.

По его данным, сейчас Румыния усиливает защиту своей территории, но будет ли она сбивать российские дроны, ракеты в своем воздушном пространстве, пока неизвестно.

"Если не будет, видимо, надо все же ПВО передавать тем, кто умеет им пользоваться. Хотя бы, в аренду на некоторое время...", - считает Коваленко.

Война в Украине - российские удары по Одесчине

Как сообщал УНИАН, вчера ночью российские захватчики нанесли мощный комбинированный удар по Одессе. Почти все ракеты "Калибр" и ударные дроны уничтожила ПВО, но произошло попадание двух "Ониксов". Почти полностью уничтожен Морской вокзал Одесского торгового порта и расположенный рядом большой гостиничный комплекс. Два человека погибли на зерновом складе на территории порта.

Уже сегодня ночью враг нанес дроновый удар по Подунавью. Произошло попадание в припортовую инфраструктуру, ранены два водителя грузовика, повреждено здание пункта пропуска и три десятка грузовиков. Приостановлена работа паромного пункта пропуска "Орловка" - "Исакча" между Украиной и Румынией.

Вас также могут заинтересовать новости: