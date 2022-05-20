Также в ОВА сообщили о ситуации в Мелитополе, где заработал российский интернет.

Предприниматели временно оккупированного Бердянска вынуждены закупать товары из Крыма.

Об этом сообщила Запорожская областная военная администрация в Telegram.

Отмечается, что при этом необходимо обязательно записаться на конвой сопровождения.

"Подобная регистрация помогает местным колаборантам собирать информацию о том, кто возвращается с товаром, и с кого после можно собирать "дань", - говорится в сообщении.

Также в ОВА рассказали о ситуации в Мелитополе.

"В соцсетях сообщают, что в Мелитополе заработал российский интернет-провайдер, но при этом у людей возникают проблемы с доступом к страницам в Facebook. Вероятно, таким образом российские захватчики пытаются лишить мелитопольцев не только правдивых новостей об Украине, но и общения с родными на свободной от россиян территории", - заявили в администрации.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что все оккупированные города и общины должны знать, что Украина вернется.

"Херсон, Мелитополь, Бердянск, Энергодар, Мариуполь и все-все наши города и общины, которые находятся под оккупацией – под временной оккупацией – должны знать, что Украина вернется", - подчеркнул президент.

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