Террорист Игорь Стрелков-Гиркин разразился истеричной публикацией о атаку на Белгородскую область.
В своем телеграмм-канале Гиркин заявил, что на территорию РФ якобы ворвались "каратели из батальона" Кракен "и предатели-нацисты из "РДК" силой в неполный взвод".
По данным террориста, это налет на пограничный-переход при поддержке танков и артиллерии ВСУ.
"Вследствие этого им удалось продвинуться на несколько сот метров в глубь территории "старой" Российской Федерации. Пограничники и части усиления приняли бой, на помощь пришла штурмовая авиация (вертолеты) и артиллерия", - информирует террорист.
Гиркин назвал это "незначительной схваткой", которую он прогнозировал ранее.
"Такие налеты я предвидел раньше, как вероятные признаки скорого наступления противника на других фронтах - с целью отвлечь силы и средства ВС РФ на более надежное обеспечение "старой госграницы". Насколько этот выпад связан с предстоящим наступлением врага – покажет время", - отметил Гиркин.
Тревога в Белгороде
Вчера в Белгороде началась нконтрольная паника в селе Головчино (Грайворонский район) атаковали административное здание. Telegram-каналы писали о попытку "украинских диверсантов" прорваться через российскую границу в Белгородскую область.
Понедельник стал еще более тревожным для оккупантов. Утро начался с паники на фоне масштабной атаки БПЛА и уничтожение одного из пограничных с Украиной пунктов. В городе на радиостанциях звучат тревожные сообщения об эвакуации, россиян предупреждают о том, что вскоре Белгород "станет свободным".
Россияне заявили об окружении российского КПП "Грайворон". Оно расположен рядом с хранилищем ядерного оружия. Тем временем Легион "Свобода России" сообщает об освобождении одной из деревень.