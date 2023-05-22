По его словам, с военной точки зрения эта операция является незначительной.

Террорист Игорь Стрелков-Гиркин разразился истеричной публикацией о атаку на Белгородскую область.

В своем телеграмм-канале Гиркин заявил, что на территорию РФ якобы ворвались "каратели из батальона" Кракен "и предатели-нацисты из "РДК" силой в неполный взвод".

По данным террориста, это налет на пограничный-переход при поддержке танков и артиллерии ВСУ.

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"Вследствие этого им удалось продвинуться на несколько сот метров в глубь территории "старой" Российской Федерации. Пограничники и части усиления приняли бой, на помощь пришла штурмовая авиация (вертолеты) и артиллерия", - информирует террорист.

Гиркин назвал это "незначительной схваткой", которую он прогнозировал ранее.

"Такие налеты я предвидел раньше, как вероятные признаки скорого наступления противника на других фронтах - с целью отвлечь силы и средства ВС РФ на более надежное обеспечение "старой госграницы". Насколько этот выпад связан с предстоящим наступлением врага – покажет время", - отметил Гиркин.

Тревога в Белгороде

Вчера в Белгороде началась нконтрольная паника в селе Головчино (Грайворонский район) атаковали административное здание. Telegram-каналы писали о попытку "украинских диверсантов" прорваться через российскую границу в Белгородскую область.

Понедельник стал еще более тревожным для оккупантов. Утро начался с паники на фоне масштабной атаки БПЛА и уничтожение одного из пограничных с Украиной пунктов. В городе на радиостанциях звучат тревожные сообщения об эвакуации, россиян предупреждают о том, что вскоре Белгород "станет свободным".

Россияне заявили об окружении российского КПП "Грайворон". Оно расположен рядом с хранилищем ядерного оружия. Тем временем Легион "Свобода России" сообщает об освобождении одной из деревень.

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