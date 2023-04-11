В то же время министр отметил, что не может разглашать детали потопления "Москвы".

Украина готовит новую атаку на российский флот в Черном море, подобную потоплению крейсера "Москва".

"Мы можем предлагать им (россиянам - УНИАН) очередной "сюрприз" на море, очередную "бавовну", связанную с их кораблями. Мы просто ждем подходящего момента, чтобы повторить эту историю", - заявил на брифинге министр обороны Алексей Резников.

Глава Минобороны отметил, что не будет разглашать детали потопления крейсера "Москва" по просьбе руководства флота.

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"Мне очень хочется поделиться деталями, с которыми я знаком, но у нас есть договоренность с командующим украинского флота Алексеем Неижпапой, благодаря его усилиям и его команде это произошло. Не все детали мы сейчас можем раскрыть", - сказал Резников.

"Москва" пошла ко дну

13 апреля 2022 г. крейсер "Москва" был поражен двумя ракетами берегового противокорабельного комплекса ВМСУ "РК-360мц" "Нептун". На следующий день в результате повреждений и пожара он наклонился на левый борт и затонул.

Именно этот корабль украинские пограничники с острова Змеиный в начале полномасштабного вторжения послали в известном направлении, когда им предложили сдаться.

"Москва" является крупнейшим военным кораблем, потопленным в результате боя со времен Второй мировой войны.

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