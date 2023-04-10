Он напомнил, что судно затонуло в территориальных водах Украины.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников предложил после победы над Россией отправляться на дайвинг к потопленному крейсеру "Москва".

Сегодня он провел совместный брифинг с исполняющим обязанности министра обороны Королевства Дания Троэлсом Лунда Поульсеном. Во время речи Резников напомнил, что крейсер сейчас находится на дне Черного моря в территориальных водах Украины.

"Я всех приглашаю после нашей победы присоединиться к нашей команде, которая совершит дайв-погружение на новый очень известный дайв-сайт. Там будет подводный музей о том, как именно украинским оружием был потоплен такой корабль с таким очень символическим названием", - сказал он.

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Уничтожение флагманского крейсера ВМС РФ "Москва"

13 апреля 2022 г. крейсер "Москва" был поражен двумя ракетами берегового противокорабельного комплекса ВМСУ "РК-360мц" "Нептун". На следующий день в результате повреждений и пожара он наклонился на левый борт и затонул.

Как сообщал УНИАН, "Москва" является крупнейшим военным кораблем, потопленным в результате боя со времен Второй мировой войны.

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