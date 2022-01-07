Российские войска призвал ввести в Казахстан сам президент страны Токаев.

Кремль будет решать судьбу своих захватнических планов, вероятно, после спецзаседания "НАТО-Россия" 13 января. К тому времени Москва вряд уменьшит напряжение на российско-украинском приграничье.

Об этом говорится в публикации Axios.

Путин надеется выторговать влияние на работу Альянса, шантажируя вторжением в Украину, и сделать невозможным вступление Украины в НАТО.

Эксперты предполагают, что ввод Россией войск в Казахстан вряд ли повлияет на военное планирование на границе с Украиной.

Читайте такжеВСУ били по "танкам" возле Крыма: "Шансов у России не будет" (фото)Это скорее стратегический вопрос "пропускной способности", чем материально-технический, считает эксперт по европейской безопасности Центра американского прогресса Макс Бергман.

А вот политический кризис в Казахстане – главном военном союзнике РФ – потребует от Кремля серьезного внимания. В этом контексте полномасштабное вторжение в Украину может оказаться непосильной задачей для Путина.

В то же время в случае быстрого достижения успеха путем силового "урегулирования" кризиса Кремль может превратить проблему в возможность. В любом случае нестабильность, утверждают аналитики, является последним, что надо Путину перед переговорами на следующей неделе.

Протесты в Казахстане: что известно

В Казахстане с 2 января проходят акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. Граждане требуют отставки президента, правительства и выступают против коррупции. Во время акций правоохранители применяют силу к протестующим, задержаны сотни людей.

В связи с акциями протеста президент страны Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временное исполнение обязанностей премьер-министра он решил передать Алихану Смаилову.

Нурсултан Назарбаев покинул пост председателя Совета безопасности Казахстана. Совет безопасности возглавил Токаев.

Президент Казахстана обратился за помощью к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Войска РФ, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана направлены в Казахстан на ограниченный период времени для "стабилизации и нормализации обстановки".

МИД Украины из-за акций протеста советует украинцам воздержаться от посещения Казахстана.