Их отправляют в специально оборудованные полевые лагеря для подготовки к войне.

Для пополнения своих потерь российские захватчики арестовывают гражданских на временно оккупированных территориях и завозят завербованных преступников из РФ. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.

"Враг пытается создать резервы из местных жителей временно оккупированных территорий. Цель - экстренное пополнение личным составом передовых подразделений своих войск, которые ежедневно несут большие потери в живой силе. В отдельных населенных пунктах на временно оккупированной территории Украины российские захватчики осуществляют облавы и задержания местных жителей", - отметила она.

По словам Маляр, во время облав всех задержанных проверяют на лояльность к оккупационному режиму, а мужчин, которые по возрасту могут быть призваны на военную службу, арестовывают, преимущественно по надуманным предлогам.

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Как отметила замминистра, арестованных таким образом отправляют, как правило, в специально оборудованные полевые лагеря, в которых уже находятся завезенные из российских тюрем преступники, согласившиеся участвовать в боевых действиях.

"Сейчас вблизи населенных пунктов Рогово и Можниковка Луганской области обустроено несколько таких лагерей, в которые под конвоем из России доставляются партии завербованных заключенных. Вместе с ними содержатся местные мужчины, которые были задержаны за незначительные правонарушения и не согласились поддерживать оккупантов. До конца мая ожидается увеличение численности личного состава лагерей с прибытием еще двух партий заключенных из России, осужденных преимущественно за совершение убийств с особой жестокостью", - сообщила Маляр.

Она отметила, что на сегодня в указанных лагерях находится более 800 человек, с которыми проводятся интенсивные мероприятия боевой подготовки, которые запланировано завершить в течение одного месяца.

"После прохождения узниками курса боевой подготовки с ними будут заключены контракты, предусматривающие обязательное участие в боевых действиях на временно оккупированной территории Украины", - добавила замминистра.

Потери россиян на войне

Российская армия сокращается бешеными темпанмами благодаря усилиям ВСУ. Потери врага составили уже 201 тыс. 100 человек. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 510 оккупантов. Также были уничтожены два вражеских танка, восемь боевых бронированных машин, 32 артиллерийские системы, одна РСЗО, 11 БПЛА оперативно-тактического уровня, восемь крылатых ракет.

Как отмечают эксперты, перейденная отметка в 200 тысяч мертвых оккупантов напугает россиян и может стать настоящим коктейлем "Молотова" для России.

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