Пехота России пыталась очень-очень быстро покинуть поле боя, отметил руководитель пресс-службы 26 отдельной артиллерийской бригады армии Украины.

Российские оккупанты в четверг, 4 апреля, на Бахмутском направлении пытались штурмовать позиции украинских воинов, используя технику, однако понесли значительные потери.

Вражеская "пехота не отступала, она просто пыталась очень-очень быстро покинуть поле боя", рассказал руководитель пресс-службы 26 отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины Олег Калашников в эфире канала "Киев24". По его словам, на Бахмутском направлении ситуация довольно-таки напряженная.

"...Враг действительно продолжает осуществлять штурмовые действия. Причем буквально вчера он пытался механизированно штурмовать также наши оборонительные позиции, применяя при этом даже авиацию. Однако понес достаточно... такие значительные потери как в бронетехнике, так и в живой силе и вынужден был отступить", - заявил Калашников.

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Утром 5 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что между нашими защитниками и оккупантами на фронте за прошедшие сутки произошло 65 боевых столкновений. Противники активно пытались штурмовать позиции наших защитников на Бахмутском направлении. По сведениям Генштаба, на этом направлении отражено 30 вражеских атак в районах ряда населенных пунктов.

Россия на украинской земле уже понесла очень большие потери в технике и живой силе. Общие потери РФ на 5 апреля 2024 года среди живой силы составляют примерно 445 900 оккупантов. Кроме того, ликвидировано, в частности, 7 033 вражеских танков.

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