Ликвидированы несколько противников, отметили в Десантно-штурмовых войсках ВСУ.

Украинские воины-десантники загнали российских захватчиков в ловушку и заставили одного из противников свести счеты с жизнью.

Несколько противников благодаря действиям операторов дронов одного из подразделений Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины оказались в руинах дома, и их в этой ловушке атаковали, говорится на канале ДШВ в Telegram.

"Операторы БПЛА одного из подразделений ДШВ загнали нескольких оккупантов в руины дома и нанесли несколько точных ударов... В результате слаженной работы уничтожены как минимум трое российских захватчиков", - отмечается в сообщении.

Десантники добавили, что еще один захватчик сам покончил с собой - застрелился из своего же оружия.

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Генеральный штаб ВСУ утром 3 декабря отчитался, что за минувшие сутки между украинскими защитниками и россиянами произошло 88 боев. Очень "горячо" было на ряде направлений, в том числе на Авдеевском, Запорожском и Марьинском.

Враги получили достойный отпор. Стоит отметить, что Россия на нашей территории уже понесла колоссальные потери. Общие потери врага на 3 декабря 2023 года составляют примерно 332 040 оккупантов.

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