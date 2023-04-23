Враг все еще не отказывается от амбиций захватить города Бахмут и Марьинку, однако ВСУ не позволяют этим "мечтам" осуществиться.

Вооруженные силы Украины за сутки сдержали невероятное количество атак войск РФ на основных участках фронта на востоке Украины. Речь идет о Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, которые не оставляет попыток захватить враг.

Согласно утренней сводке Генштаба в Facebook, украинские защитники отбили 58 атак противника. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях враг ударил авиацией по Орликовке и обстрелял населенные пункты Карповичи и Хотеевка Черниговской области; Уланово, Бруски, Стукаловка, Волфино, Кореневка и Юнаковка Сумской области, а также Тимофеевка в Харьковской области.

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На Купянском направлении под артиллерию врага попали Новомлинск, Западное, Масютовка, Синьковка, Кисловка и Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении враг не вел наступательные действия. Однако артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области и Дубрава, Верхнекаменское и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении россияне не оставляют попыток занять Бахмут. Противник безуспешно пытался реализовать наступление вблизи населенных пунктов Григоровка, Хромово и Ивановское. От вражеских обстрелов пострадали Раздолевка, Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Александро-Шультино, Белая Гора, Дилиевка, Железное, Северное, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении наступательные действия россияне вели в районах Новокалинового Донецкой области, успеха не имели. От обстрелов пострадали Новокалиново, Степное, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении ВСУ отбили шквал атак врага в районе Марьинки. Вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка и Новомихайловка Донецкой области.

На шахтерском направлении россияне обстреляли Угледар, Пречистовку, Новоукраинку, Золотую Ниву и Великую Новоселку в Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник пытается держать оборону. За сутки накрыл огнем 30 населенных пунктов. В частности, обстрелам подверглась Времовка, Зеленое Поле Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Саблуковка, Берислав, Казацкое, Токаровка, Ингулец, Инженерное, Антоновка, Белозерка, Береговое, Кизомис в Херсонской области и город Херсон.

Всего за минувшие сутки оккупанты нанесли 8 ракетных и 37 авиационных ударов по Украине, а также реализовали около 45 обстрелов наших территорий из РСЗО. Среди гражданских есть погибшие и раненые, говорят в Генштабе.

Россияне уступили ВСУ на левом берегу Херсонской области

Напомним, что сегодня утро украинцев началось с приятных новостей относительно успехов ВСУ в Херсонской области. Об этом рассказали аналитики Института изучения войны (ISW). В своем последнем отчете они указали, что наша армия, вероятно, сейчас контролирует часть восточного берега области.

В частности, об этом свидетельствуют геолокационные кадры российских "военкоров" за 22 апреля. Речь идет о территории к северу от Олешек (примерно 7 км к северо-западу от города Херсон).

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