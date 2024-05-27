В частности, уничтожен 81 вражеский танк.

В течение прошлой недели, с 20 мая по 26 мая, Силы обороны Украины нанесли российским оккупантам немалые потери.

В частности, вражеские потери в личном составе составляют 8650 захватчиков. Об этом сообщает Ситуационный центр Министерства обороны Украины.

Враг понес и немалые потери в технике. Уничтожен 81 танк, 153 боевые бронированные машины и 244 артиллерийские установки российских оккупационных войск.

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В то же время вражеские потери в БПЛА оперативно-тактического уровня оцениваются на уровне 231 дрона.

В Минобороны также опубликовали инфографику с показателями потерь РФ в Украине за последние несколько недель:

Потери России в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц на днях заявил, что российская армия ежемесячно может терять в Украине около 24 тысяч своих солдат. При этом он добавил, что Путин несет ответственность за гибель украинских военных и гражданских.

Стоит отметить, что по официальным данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину вражеские потери в личном составе достигли 502 340 человек. Только за минувшие сутки к статистике добавились более 1100 оккупантов.

Что касается потерь РФ в технике, то украинские военные за более чем 2 года полномасштабной войны уничтожили 7671 танк, 14818 боевых машин, 357 самолетов, более 300 вертолетов и тысячи единиц другого вооружения противника.

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