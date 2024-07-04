По словам Тараса Жовтенко, до начала Харьковской операции Россия могла восстанавливать все свои потери.

Общие военные потери России в Украине на нынешнем уровне вряд ли смогут убедить российское военное руководство остановить боевые действия, заявил во время конференции в Укринформ Тарас Жовтенко - и.о. исполнительного директора Демократические инициативы им.

"Многие считают, что если Россия в этой войне теряет очень много человеческого ресурса, теряет много техники, которую производит, то в какой-то момент это все может подорвать Россию изнутри. Или то, что часть путинского окружения, не желая продолжать с точки зрения ресурсов затратную войну, сможет повернуть ситуацию в российском руководстве таким образом, что будут приняты соответствующие политические решения. В большей степени это иллюзия, особенно если говорить о военных потерях", - сказал Жовтенко.

Он добавил, что сейчас Россия продолжает воевать по советской доктрине относительно допустимого уровня потерь в боевых подразделениях.

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"Там написано, что если подразделение теряет менее 30% личного состава, техники, то ситуация более-менее нормальная. И если просто посмотреть на эту ситуацию с точки зрения математики, то мы увидим, что на самом деле для российских сил их потери, если не брать в целом за более чем 2 года войны, а сколько они теряли в соотношении, то мы увидим, что они не выходили за эту границу. Они всегда находили возможность докидывать ресурс, который у них есть", - добавил Жовтенко.

По словам эксперта, до Харьковской операции Россия теряла ежесуточно в среднем около 1000 человек. В то же время, по статистике, среднее количество людей, которых РФ ежемесячно мобилизует - достигает 30 тысяч, что позволяет им удерживать процент потерь в подразделении на стабильном уровне.

"Да, есть фактор Харьковского направления - вместе с ним цифры доходили до 1800. И тогда россияне немного напрягались... Если мы выведем уровень их потерь далеко за пределы способности их компенсировать - именно этот фактор способен создать напряжение в российской властной вертикали. Это то, чего российская военная машина в среднесрочной перспективе не выдержит. Если поднять уровень потерь россиян в сутки с тысячи до трех тысяч и держать этот уровень от трех месяцев, то тогда действительно в политическом смысле будут ощутимые результаты внутри России", - подытожил Жовтенко.

Российско-украинская война: другие важные новости

По данным Генштаба, только за прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали около 1200 российских оккупантов. Кроме того, украинские защитники сожгли десятки единиц вражеской техники.

По данным Bild, российская армия пытается прорвать оборону ВСУ под Покровском в Донецкой области, однако для этого они почти не используют технику.

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