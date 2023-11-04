Ракетные войска поразили артиллерийское средство захватчиков.

Украинская авиация нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава и вооружения российских оккупантов.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, в течение суток враг нанес шесть ракетных и 18 авиационных ударов, совершил 33 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

В результате обстрелов разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Также есть раненые среди гражданского населения.

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В то же время в течение суток авиация Сил обороны Украины нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских оккупантов. Кроме того, подразделения ракетных войск поразили одно артиллерийское средство захватчиков.

Потери оккупантов - последние данные

Как сообщал УНИАН, в своей утренней сводке сегодня, 4 ноября, Генштаб заявил, что с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине уже около 304,1 тыс. своих военных, из которых 830 были ликвидированы за прошедшие сутки.

Кроме того, за это время уничтожено было в том числе 5 тыс. 276 российских танков, 9 тыс. 939 боевых бронированных машин, 7 тыс. 363 артиллерийские системы и 861 реактивную систему залпового огня.

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