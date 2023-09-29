Это могло произойти ночью.

В Запорожской области силы противовоздушной обороны российских захватчиков сбили свой же истребитель.

Об этом сообщает украинский Telegram-канал monitor. По их данными, оккупанты уничтожили свой самолет в небе над оккупированным Токмаком. "Из хороших новостей - минус Су-35 силами российского ПВО ночью над Токмаком", - говорится в сообщении.

Тем временем российский провоенный паблик "Fighterbomber" опубликовал фотографиюю истребителя Су-35 и написал: "Вечного полета, брат". Другие подробностей он не сообщил, комментарии закрыл.

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Потери России в Украине: последние данные

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщают, что за время полномасштабной войны оккупационная армия Российской Федерации потеряла до 277 тысяч 660 солдат.

Известно об уничтожении 315 российских самолетов и 316 вертолетов, 4991 беспилотных летательных аппаратов, одной подводной лодки, а также 20 кораблей и катеров.

Также сообщалось, что с начала масштабного вторжения захватнические войска уже потеряли 537 средств противовоздушной обороны, 795 реактивных систем залпового огня и 6443 артиллерийский систем.

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