На юге в Херсонской области Вооруженные силы Украины уничтожили командные пункты тактических групп артиллерии врага в Каховском и Бериславском районах.
Об этом сообщил представитель оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров.
"По результатам огневой работы наших ракетно-артиллерийских подразделений уничтожены командные пункты тактических групп артиллерии врага в Каховском и Бериславском районах. Подтверждено уничтожение 7 рашистов, самоходной артустановки, автотехники и еще 1 склада боеприпасов в Новой Каховке", - сказал он.
Назаров также сообщил, что в районе Александровки позиции ВСУ враг атаковал ударным вертолетом Ка-52. Обошлось без потерь.
Потери России на войне в Украине
По данным Генштаба, на День Независимости ВСУ ликвидировали еще 150 оккупантов. Общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составили 45 тысяч 850 человек.
Также Россия уже потеряла:
- танков - 1929 единиц,
- боевых бронированных машин - 4245,
- артиллерийских систем - 1037,
- РСЗО - 272,
- средства ПВО - 148,
- самолетов - 234,
- вертолетов - 202.