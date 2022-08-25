Подтверждена ликвидация 7 оккупантов и склада боеприпасов противника в Новой Каховке.

На юге в Херсонской области Вооруженные силы Украины уничтожили командные пункты тактических групп артиллерии врага в Каховском и Бериславском районах.

Об этом сообщил представитель оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров.

"По результатам огневой работы наших ракетно-артиллерийских подразделений уничтожены командные пункты тактических групп артиллерии врага в Каховском и Бериславском районах. Подтверждено уничтожение 7 рашистов, самоходной артустановки, автотехники и еще 1 склада боеприпасов в Новой Каховке", - сказал он.

Назаров также сообщил, что в районе Александровки позиции ВСУ враг атаковал ударным вертолетом Ка-52. Обошлось без потерь.

Потери России на войне в Украине

По данным Генштаба, на День Независимости ВСУ ликвидировали еще 150 оккупантов. Общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составили 45 тысяч 850 человек.

Также Россия уже потеряла:

танков - 1929 единиц,

боевых бронированных машин - 4245,

артиллерийских систем - 1037,

РСЗО - 272,

средства ПВО - 148,

самолетов - 234,

вертолетов - 202.

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