Он был принят Конгрессом 14 декабря.

Президент США Джо Байден в пятницу подписал законопроект о бюджете США на нужды национальной обороны на 2024 год, говорится в заявлении, опубликованном Белым домом.

Законопроект предусматривает рекордные 886,3 миллиарда долларов ежегодных военных расходов, а также наибольшее увеличение численности военнослужащих за более чем два десятилетия и укрепляет позицию США в Индийско-Тихоокеанском регионе для сдерживания действий Китая. На помощь Украине в нем предусмотрено 800 миллионов долларов.

Он был принят Конгрессом 14 декабря и состоит из почти 3100 страниц.

Видео дня

Как пишет CNN, законопроект о бюджетных ассигнованиях на нужды обороны предусматривает продолжение инициативы помощи Украине до конца 2026 года и выделение 300 миллионов долларов на эту программу в текущем и следующем финансовом году. Программа предусматривает финансирование федерального правительства для оплаты промышленности за производство оружия и помощи безопасности для отправки в Украину, вместо того, чтобы брать средства непосредственно из вооруженных запасов США.

Закон об оборонном бюджете США

14 декабря Палата представителей США одобрила годовой проект закона о бюджете США на нужды национальной обороны на 2024 фискальный год объемом 886 миллиардов долларов.

Соответствующее решение тогда поддержали 310 конгрессменов, выступили "против" - 118 (45 демократов и 73 республиканца).

Как писало издание The Hill, оборонный закон также предусматривал выделение 11,5 млрд долларов на сдерживание Китая в Индо-Тихоокеанском регионе и 800 миллионов долларов на поддержку Украины против российского вторжения.

Вас также могут заинтересовать новости: