Украинские воины, в частности, поразили два вражеских пункта управления.

В Украине потери РФ на 6 марта 2024 года значительные, в частности, ликвидировано много интересных образцов техники оккупантов.

Украинские воины активно наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

В сообщении отмечается, что за прошедшие сутки подразделениями Главного управления разведки Министерства обороны поражен вражеский корабль "Сергей Котов" (проект 22160). Также авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника.

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Подразделениями ракетных войск поражены два пункта управления, один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, склад боеприпасов, а также зенитно-ракетный комплекс "Бук-М" и радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1".

В то же время российские оккупанты воевали с мирным населением Украины. В целом враг нанес 4 ракетных и 106 авиационных ударов, совершил 154 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, а также другие объекты гражданской инфраструктуры.

Под артиллерийским огнем оказались более 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

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Как сообщал УНИАН, по данным Воздушных сил ВСУ, российские оккупанты в ночь на 6 марта, запускали по украинской территории дроны-камикадзе типа Shahed с четырех направлений - Балаклава и Чауда (Крым), а также Приморско-Ахтарск и Курская область (РФ).

Противники запустили 42 ударных беспилотника и 38 из них ликвидировали. "Шахеды" уничтожены на территории Одесской, Сумской, Херсонской, Днепропетровской, Харьковской, Черкасской, Хмельницкой и Винницкой областей. Ночью россияне также ударили с пока еще захваченной части Донецкой области пятью зенитными управляемыми ракетами С-300.

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