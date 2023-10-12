Противники тщетно прятались на обустроенных позициях в "зеленке".

В Донецкой области украинские бойцы 3-го полка Сил специальных операций Вооруженных сил Украины нанесли российским оккупантам потери.

Украинские воины с помощью БПЛА отыскали и уничтожили группу противников, говорится на странице ССО ВСУ в Telegram. По данным Сил спецопераций, оккупанты тщетно прятались на обустроенных позициях, которые находились в "зеленке".

"Воины 3-го полка ССО проредили ряды оккупантов в Донецкой области... Ни листья деревьев, ни украинская земля не приютили российских террористов. Так будет с каждым!" - отмечается в сообщении.

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Вечером 11 октября Генштаб ВСУ сообщил, что в течение суток произошло 72 боевых столкновения. По его данным, российские оккупанты, в частности, шли в атаки на Авдеевском, Марьинском и Бахмутском направлениях.

Противник на украинской земле понес огромные потери. Общие потери врага на 11 октября 2023 года составляют примерно 283 тысячи 900 оккупантов. Кроме того, уничтожено много техники РФ, в том числе 9 220 боевых бронированных машин.

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