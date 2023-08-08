Он работает в полиции Донецкой области.

Во время ракетного обстрела Покровска получил ранение полицейский, который спасал жизни людей в Мариуполе. Об этом сообщил украинский режиссер Мстислав Чернов на своей странице в социальной сети Facebook.

"В Покровске ранен Владимир, герой фильма "20 дней в Мариуполе", полицейский, который спас наши жизни. Рискуя собой, он постоянно помогал спасать людей в Мариуполе. После того, как мы вырвались из окружения, он продолжил работать полицейским в своей родной Донецкой области", - написал он.

По словам Чернова, сегодня полицейский прибыл на место российского удара, чтобы помочь людям, и попал под повторный ракетный удар оккупантов.

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Удар по Покровску: что известно

7 августа российские захватнические войска обстреляли Покровск, выпустив две ракеты по жилому дому. В результате атаки погибли семь человек, среди пострадавших - спасатели и полицейские. Сообщалось, что двое из тех, кто получил ранения, в тяжелом состоянии.

В вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты нанесли дары ракетами "Искандер". Спасательная операция продолжается.

Известно, что во время повторного обстрела, когда экстренные службы пытались помочь пострадавшим, погиб заместитель председателя Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Донетчины Андрей Омельченко.

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