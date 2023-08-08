Герой документальной ленты "20 дней в Мариуполе" оказался на месте удара оккупантов одним из первых.

Вечером 7 августа РФ дважды ударила по Покровску Донецкой области "Искандерами". Полицейский Владимир Никулин, герой документального фильма "20 дней в Мариуполе", был ранен во время повторного удара российских оккупантов.

В комментарии "Суспільне" он рассказал, что прибыл на место удара несмотря на то, что его рабочее время закончилось, и находился там несмотря на угрозу повторной атаки врага.

"Уже по истечении рабочего времени... Услышал, что взрыв в городе, понял, что нужна помощь полиции людям. Приехал на место, там помогали работникам скорой грузить на все автомобили пострадавших. Была информация, что, возможно, будет второй удар. Но к тому времени, когда мы находились там, надо было людям оказывать помощь. Уже был слышен звук ракеты, пытался упасть, но... Осколок спину пробил, легкие", – рассказал мужчина, который сейчас находится в больнице.

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Полицейский убежден, за эту дерзкую атаку должны быть наказаны оккупанты, которые дважды сознательно били по гражданскому населению.

"Тот, кто направил эту ракету в центр города, понимал, что там находятся только гражданские. В большинстве гражданские. И тот, кто во второй раз бил по этому месту, преступник вдвойне. Ведь он понимал, что будут людям оказывать помощь", – говорит мужчина.

Напомним, Владимир Никулин из Мариуполя. С начала вторжения РФ он оставался в городе: работал, оказывал людям помощь. Впоследствии уехал в другую часть области, где также продолжил работать и помогать людям. Его история показана в документальном фильме "20 дней в Мариуполе".

Удар по Покровску - это надо знать

В 19:15 в понедельник, 7 августа, российские оккупанты нанесли удар "Искандером" по Покровску в Донецкой области. Уже в 19:52 враг атаковал город во второй раз. Удар пришелся на жилую застройку. По информации ОВА, зафиксированы повреждения 12 многоэтажек, зданий гостиницы, прокуратуры, пенсионного фонда, аптеки, двух магазинов, двух кафе.

В результате обстрела погибли семеро (пятеро гражданских, спасатель и военный), пострадали более 80 человек, в частности, двое детей, спасатели и полицейские, прибывшие на место, чтобы помочь населению после первого удара. Среди погибших – заместитель начальника Главного управления ГСЧС в Донецкой области.

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