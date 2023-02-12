Польский президент не верит, что Путин остановится на Украине, если добьется здесь успеха.

Россия может победить в войне, если Запад срочно не предоставит Украине всё необходимое оружие. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью французским журналистам.

По его мнению, Запад не осознает в полной мере опасность, исходящую от России, поскольку в последний раз российских солдат видели в Париже после поражения Наполеона.

"Когда Эммануэль Макрон говорит о Путине, он может подумать, что договориться можно, а я думаю, что договориться с Путиным невозможно. Я думаю, единственное, что можно сделать, чтобы остановить Россию, — это поддержать Украину", – заявил Дуда.

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Польский президент также предостерег Запад от заблуждений, что Россия остановится, получив украинские территории, либо потеряв десятки тысяч солдат. По мнению Дуды, Россия вполне способна победить, если Украина "очень срочно" не получит необходимой поддержки.

"У них нет современной военной инфраструктуры, но есть люди! Если в ближайшие недели мы не отправим в Украину военную технику, Путин может победить. Он может победить, и мы не знаем, где он остановится", – предупредил Дуда.

Война в Украине – последние новости

По данным Британской разведки, Россия в последние недели понесла рекордные с начала войны потери. Средний показатель за последние семь дней вчетверо превышает показатели за июнь-июль 2022 года.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, общие боевые потери противника по состоянию на 12 февраля составил почти 138 тысяч человек, в том числе 900 человек за последние сутки.

По мнению политолога Андрея Пионтковского, в ходе начавшегося большого наступления Россия не добьется значимых успехов, но понесет тяжелые потери. Если они сами по себе не спровоцируют смену власти в Москве, то весной-летом ВСУ начнут свое большое наступление.

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