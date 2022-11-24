Этот вопрос обсуждали во время заседания Ставки Верховного главнокомандующего.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сейчас готовятся дополнительные решения по сохранению связи во время ударов по энергосистеме.

Как заявил президент в вечернем видеообращении, этот вопрос был одним из тех, которые обсудили во время заседания Ставки Верховного главнокомандующего.

"Провел сегодня очередное заседание Ставки. Вопросы энергетики и связи проанализировали очень подробно. И по защите энергосистемы от новых российских ударов, и восстановительные работы, и по поставкам техники и привлечению специалистов", – отметил он.

Видео дня

Зеленский подчеркнул, что отдельное внимание уделили системе связи.

"Что бы ни планировали террористы, должны сохранить связь. Россия хочет, чтобы украинцы не просто оказались без света и тепла... Террористы хотят изолировать нас друг от друга и сделать так, чтобы мы не чувствовали друг друга. Поэтому это фундаментальный вопрос. И по этому вопросу будут еще дополнительные решения. Готовим их", – добавил глава государства.

Он также поблагодарил Евросоюз и лично президента Европарламента Роберту Мецолу за начатую программу "Генераторы надежды".

"Это позволит нам использовать возможности горизонтального сотрудничества в Европе – с городами, с бизнесами – и обеспечить Украину необходимым сейчас энергооборудованием", – сказал Зеленский.

Ситуация в энергосистеме Украины

На фоне массированного ракетного удара со стороны РФ по территории Украины 23 ноября 2022 года ряд регионов остался без электроснабжения. Кроме того, по состоянию на 24 ноября в Украине работает лишь 44% базовых станций мобильных операторов.

Как заявил министр энергетики Герман Галущенко, в энергосистеме Украины состоялся блэкаут. Он отметил, что энергетическую систему Украины удалось объединить около 4:00 24 ноября.

В то же время в НЭК "Укрэнерго" отметили, что энергосистема постепенно восстанавливается после седьмой массированной волны российских ракетных ударов. В первую очередь запитывают объекты энергетической инфраструктуры.

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