Некогда цветущие села на Запорожье российские "освободители" превратили в зону сплошных разрушений и смерти.

Освобожденные села в Запорожской области представляют собой сплошные руины. Об этом пишет CNN в репортаже с передовой на российско-украинской войне.

Журналисты посетили освобожденные села Нескучное и Сторожево. Там сейчас продолжаются взаимные артиллерийские обстрелы украинских и оккупационных войск. Издание отмечает, что вид освобожденных, но при этом разрушенных деревень вызывает в сердцах украинских солдат "горько-сладкое" ощущение.

"Главное, что я чувствовал, — это злость, потому что, когда едешь по селам, представляешь, как это было до войны. Здесь жили люди. У людей были хорошие дома. Вы можете увидеть их вещи внутри. И вот мы заходим в деревню и видим ее в руинах, мы злимся", — рассказал боец с позывным "Матёрый".

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Общий пейзаж в селе Нескучное, где до вторжения проживало 700 человек, представляет комбинацию из разрушенных жилых домов и заросших травой садов.

"Бело-голубой металлический забор окружает обугленный дом без крыши, извергающий сломанную мебель. Маленькая спутниковая тарелка висит перед домом, пробитым пулями и осколками", – описывает издание типичный вид местного домохозяйства.

При этом солдаты предупредили журналистов, что эти полуразрушенные дома и окружающие поля в добавок ко всему могут быть заминированы. Также местами еще находят разлагающиеся трупы россиян, хотя большую часть из них уже собрали. При этом много трупов еще могут лежать на заминированных полях.

Ситуация на Запорожском фронте – последние новости

В Генштабе заявили о продвижении украинских войск на двух направлениях южного фронта. Сейчас бойцы закрепляются на занятых позициях. Речь идет о направлениях Новоданиловка - Работино и Малая Токмачка - Новофедоровка.

В то же время источники в украинском руководстве рассказали CNN, что главная часть украинского контрнаступления еще не началась. По сути, сейчас продолжается подготовительный этап, на котором проводятся так называемые "формирующие" операции.

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