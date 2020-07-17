Оккупанты передали Украине неидентифицированное тело

Подтверждений того, что это военный медик, погибший 13 июля возле села Зайцево, нет.

Российско-оккупационные войска на Донбассе передали украинской стороне неидентифицированное тело.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил.

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«После нелегких переговоров УС СЦКК через СММ ОБСЕ с представителями российско-оккупационных войск, наконец была достигнута договоренность - на КПВВ «Марьинка» на подконтрольную правительству Украины территорию было передано тело человека. Подтверждений того, что это военный медик, погибший 13 июля возле села Зайцево, нет», - говорится в сообщении.

Указывается, что сейчас проихводится транспортировка тела к месту проведения экспертизы ДНК.

Как сообщал УНИАН, 13 июля около 15:40 боевики незаконных вооруженных формирований на Донбассе из засады обстреляли группу украинских военных, проводивших эвакуацию тела бойца ВСУ в районе Зайцево.

В результате вражеского огня погиб военный медик, один военнослужащий получил ранения, еще один контузию.

14 июля командир 35-й бригады полковник Николай Палас заявил, что раненый сержант и тело погибшего военного медика до сих пор находятся на поле боя.

Убитого, которого пыталась эвакуировать группа, забрали подконтрольные России боевики.

15 июля боевики оккупационных войск вернули тело украинского военного, погибшего в результате обстрела в районе Зайцево, которое пыталась эвакуировать медицинская бригада, попавшая под обстрел.

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