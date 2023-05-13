Население вывозят из нескольких сел, которые все еще остаются под контролем оккупантов.

Коллаборанты объявили "эвакуацию" жителей оккупированных территорий Харьковской области. Как следует из заявления оккупационной администрации, бежать предлагают в Россию.

"В связи с участившимися обстрелами со стороны ВСУ и с целью избежать жертв среди мирного населения Военно-гражданская администрация Харьковской области рекомендует вам на время покинуть территорию нашей области до установления благоприятных для жизни условий", – говорится в заявлении коллаборантов.

Также предатели обещают оказать помощь всем, кто согласится выехать на территорию страны-агрессора. В том числе с "последующим обустройством" на новом месте.

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Ситуация в Харьковской области

После осеннего контрнаступления ВСУ под контролем оккупантов остался небольшой кусочек Харьковской области к северо-востоку от Купянска. Он используется как часть российского укрепрайона вокруг Сватового.

Россияне активно обстреливают те населенные пункты Харьковской области, до которых могут дотянуться артиллерией. Например, минувшей ночью оккупанты "воевали" с фермой в одной из прифронтовых сел и в итоге убили работника.

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