Омбудсмен сообщила об обысках в домах журналистов, арестах близких и угрозах украинским журналистам от оккупантов.

Российские оккупанты берут представителей прессы в заложники, пытаются вынудить их к сотрудничеству.

Об этом сообщила в Telegram уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Так, по ее информации, на временно оккупированных территориях Запорожской области оккупанты разыскивают журналистов, чтобы вынудить их к сотрудничеству. В Мелитополе, Бердянске, Энергодаре и Токмаке российские военные допрашивают и обыскивают журналистов, похищают технику и берут представителей прессы в заложники.

По информации Денисовой, 8 марта в Бердянске одновременно была похищена большая группа журналистов, у них выспрашивали имена коллег, чтобы внести их в свой список. Также российские военные получают адреса проживания работников СМИ с баз местных органов власти.

Сейчас известно, что редактор новостного сайта "РИА Мелитополь" Светлана Зализецкая выехала из Мелитополя под другим именем. После этого ее дом обыскали двое русских солдат и русский гражданский. Они взяли в заложники 75-летнего отца журналистки. Через два дня они согласились освободить его в обмен на контроль над веб-сайтом.

Редактор газеты "Наше місто Токмак" Виталий Голод 20 марта выехал в Киев, а через два дня после этого рашисти обыскали его дом, изъяв документы и другие вещи.

Корреспондент "Индустриального Запорожья" Екатерина Данилина-Левочко также успела выехать из Мелитополя до того, как 21 марта российские оккупанты пришли в дом ее родителей, чтобы ее арестовать.

"Устраивая охоту на украинских журналистов, оккупанты пытаются запугать их и заставить распространять кремлевскую пропаганду. Препятствование свободной журналистике является грубым нарушением Гаагских конвенции и декларации, Женевской конвенции о защите жертв войны и Дополнительных протоколов к ней и Конвенции о законах и обычаях суходольной войны, которые устанавливают гарантии безопасности для журналистов", - отметила Денисова.

Она обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека рф в Украине.

Напомним, под Мариуполем оккупанты пытали журналиста Евгения Баля.

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