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В Одессе неспокойная ситуация, Россия часто стала наносить ракетные удары по ТЦ и жилым домам в городе и области.

Следите онлайн за ситуацией в Одессе и области в четверг, 12.05.2022:

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов показал видео из уничтоженного российскими ракетами предприятия гражданской инфраструктуры.

03:12 по Одесской области враг вновь совершил ракетную атаку, однако оперативное и прицельное реагирование подразделений противовоздушной обороны нейтрализовало ракету.

01:21 В Одессе во время проведения фортификационных работ теробороновцами были найдены древние амфоры датированные примерно 4-5 столетием до н. э.

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