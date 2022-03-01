Пиротехнические подразделения ГСЧС проводили работы по разминированию: было обезврежено 69 взрывоопасных предметов.

За сутки в Харьковской области ликвидировано 24 пожара, вызванные вражескими обстрелами, из них 19 в Харькове.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В сообщении сказано, что в течение суток сотрудники ГСЧС 44 раза выезжали по сигналу "Тревога". Из них 25 выездов было на ликвидацию пожаров и возгораний (19 в городе и 6 в области), 10 раз спасатели выезжали для оказания помощи населению, 10 - другие выезды.

Кроме того, пиротехнические подразделения ГСЧС проводили работы по разминированию: было обезврежено 69 взрывоопасных предметов.

За сутки было ликвидировано 24 пожара, вызванных вражескими обстрелами.