В Херсонской области в результате обстрела погибли шесть пиротехников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"Во время выполнения заданий по разминированию в Херсонской области наши пиротехники попали под обстрел. Шестеро наших специалистов погибли. Еще двое, из них одна женщина фельдшер, получили ранения и сейчас госпитализированы", - сообщил в Facebook председатель ГСЧС Сергей Крук.
В результате обстрела погибли Игорь Соловьев, Роман Каленик, Андрей Орлов, Владимир Погорелый, Александр Ходаковский, Николай Шолох.
Крук добавил, что также в результате обстрела уничтожена техника.
Заминированные территории в Украине
По данным экспертов, взрывоопасными предметами загрязнено около 30% территории Украины, и для разминирование необходимо будет более 10 лет.
В Херсонской области в результате оккупации уровень минной опасности остается чрезвычайно высоким.
В марте на российской взрывчатке в селе Посад-Покровское взорвались четверо пиротехников ГСЧС, которые прибыли в Херсонскую область из Николаевской, чтобы помочь коллегам.