Еще двое специалистов, среди которых женщина-фельдшер, получили ранения.

В Херсонской области в результате обстрела погибли шесть пиротехников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Во время выполнения заданий по разминированию в Херсонской области наши пиротехники попали под обстрел. Шестеро наших специалистов погибли. Еще двое, из них одна женщина фельдшер, получили ранения и сейчас госпитализированы", - сообщил в Facebook председатель ГСЧС Сергей Крук.

В результате обстрела погибли Игорь Соловьев, Роман Каленик, Андрей Орлов, Владимир Погорелый, Александр Ходаковский, Николай Шолох.

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Крук добавил, что также в результате обстрела уничтожена техника.

Заминированные территории в Украине

По данным экспертов, взрывоопасными предметами загрязнено около 30% территории Украины, и для разминирование необходимо будет более 10 лет.

В Херсонской области в результате оккупации уровень минной опасности остается чрезвычайно высоким.

В марте на российской взрывчатке в селе Посад-Покровское взорвались четверо пиротехников ГСЧС, которые прибыли в Херсонскую область из Николаевской, чтобы помочь коллегам.

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